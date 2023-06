L’ex protagonista de Il Collegio, Maria Sofia Federico, ha fatto un annuncio importante che ha scatenato il web. Dopo Lucas Peracchi, ex volto di Uomini e Donne, anche l’attivista è pronta a sbarcare nel porno. Secondo lei ci sono ancora tanti pregiudizi rispetto a questo lavoro, e attraverso la sua immagine vorrebbe provare a sdoganarli. Maria Sofia ha scelto il “top di gamma” per intraprendere questo percorso: stiamo parlando dell’accademia di Rocco Siffredi.

“Adesso è ufficiale e lo posso dire. Mi hanno preso alla Siffredi Academy e non vedo l’ora di partecipare a questa splendida iniziativa. Lo sapete bene: da quanto ho compiuto 18 anni, a gennaio di quest’anno, sono entrata nel mondo del porno e da lì ho iniziato a rilasciare tantissime interviste e a pubblicare post sulla mia pagina di attivismo per sensibilizzare sul sexwork, così da abbattere quegli stereotipi nocivi su quelle persone che come me rientrano in una categoria ancora giudicata male da parte della maggioranza della società. Sarà veramente incredibile potermi confrontare con persone più esperte di me, e così accrescere il mio bagaglio culturale”.