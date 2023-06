Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati da poco più di un mese genitori della piccola Céline Blue. I due ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, hanno visto crescere molto velocemente il loro amore, al punto da decidere di allargare la famiglia nonostante la giovane età dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Alessandro, lo scorso settembre, aveva spiazzato Sophie facendole la proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. A Tag 24, i Basciagoni hanno raccontato com’è cambiato la loro vita dopo l’arrivo di Céline Blue: “Mi dicevano tante cose che mi avevano anche messo una grande paura addosso – ha detto la Codegoni -. Ma Céline è un angelo. Certo, abbiamo la responsabilità di una creatura minuscola, ma è così brava che alla fine riusciamo a lavorare e ad avere i nostri spazi”.

L’ex gieffina ha anche aggiunto di essere molto aiutata da Basciano: “Lui si sveglia la notte al posto mio. Mi aiuta tanto ed è un papà dolcissimo”. Ed in merito alla sua forma fisica, Sophie ha detto: “Ci provo ad essere in formissima, non mi ci sento. Ma se me lo dite tutto sarà vero, per cui grazie”.