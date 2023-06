Massimo Gramellini ha deciso di lasciare la Rai. Il giornalista ha condotto il varietà Le Parole, in onda il sabato sera su Rai Tre, insieme a Roberto Vecchioni e Saverio Raimondo. Ora per lui ci sarà l’approdo a La7, dove condurrà un access il sabato e la domenica.

Le parole tornerà nella prossima stagione e non solo il sabato sera. Il programma di Rai 3 raddoppierà e andrà in onda anche nell’access time della domenica. Ma chi sarà alla conduzione? Anche in questo caso si sono sprecate congetture e fatti nomi di possibili candidati ad ereditare il posto di Massimo Gramellini. Ma, nelle ultime ore, è arrivata una decisione definitiva: a condurre la nuova edizione de Le Parole, come svelato da TvBlog, sarà Serena Bortone. La giornalista torna dunque su Rai 3, rete che l’aveva vista alla conduzione di Agorà, e lascia il pomeriggio di Rai 1, che dovrebbe essere ereditato da Caterina Balivo, la cui trattativa partirà nei prossimi giorni.