Due settimane fa, attraverso un’intervista esclusiva su Vanity Fair, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la fine del loro matrimonio dopo 20 anni di matrimonio.

Come raccontato dalla nota rivista, tra i due l’epilogo è stato pacifico, né tantomeno si sono separati per colpa di terze persone. L’opinionista del Grande Fratello Vip e il conduttore hanno voluto sottolineare i motivi per cui nei mesi scorsi avevano smentito la notizia sulla rottura. L’ormai ex coppia voleva stabilirne tempi e modalità, anche per rispetto dei figli.

Tuttavia, nonostante la separazione sia avvenuta tutto sommato in maniera tranquilla, stando ad un’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo su Oggi, Bonolis starebbe soffrendo molto: “Nutre ancora un profondo sentimento per Sonia. Bonolis avrebbe lottato fino all’ultimo per salvare il matrimonio, e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui”.