Il prossimo luglio ci sarà il primo ciak della seconda stagione di Viola come il mare. La fiction light crime, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, rispettivamente nei panni dell’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, e della giornalista di SiciliaWebNews, Viola Vitale, è stata infatti confermata da Mediaset.

Le indiscrezioni fatte trapelare da Lux Vide indicano che l’inizio delle riprese è fissato per il 3 luglio, anche se potrebbe anche slittare a metà mese. La produzione ha anche confermato le location: gli esterni saranno girati nuovamente a Palermo, mentre gli interni presso gli studi Videa di Formello, alle porte di Roma

Oltre ai già citati Can Yaman e Francesca Chillemi, nel cast ritroveremo anche Simona Cavallari, Mario Scerbo, Chiara Tron, Ruben La Malfa e molti altri. La grande novità sarà rappresentata dalla regia, con Francesco Vicario che lascerà il posto ad Alexis Sweet. Viola come il mare 2 dovrebbe sbarcare su Canale 5 nei primi mesi del 2024.

Nel frattempo, l’ex Miss Italia, ospite del Filming Italy Sardegna Festival, ha riposto proprio ad una domanda sul suo partner nella fiction: “Cos’ha Can Yaman che piace così tanto? Arriva così tanto al pubblico perché ha carisma. Per me, il lavoro di attore è fatto di bravura e competenza, ma anche di carisma, inteso come quello che riesci a trasmettere ai telespettatori. Evidentemente, lui ha una parte carismatica particolarmente sviluppata, che gli consente di arrivare ad un pubblico così ampio”.