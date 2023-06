Ormai Hande Erçel non si nasconde più. L’attrice e modella, dopo aver definitivamente archiviato la storia d’amore con Kerem Bürsin, è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato.

Lui si chiama Hakan Sabanci, ha trentuno anni, ed è un importante uomo d’affari turco, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione di Densa Denizcilik Holding, colosso del settore marittimo che vanta una flotta composta da oltre venti navi. La scorsa settimana, la nuova coppia erano tra gli invitati al matrimonio dell’attrice Eda Ece e del giocatore di basket dell’Andalou Efes e della nazionale turca, Bugrahan Tucer. Con loro anche la sorella Gamze Erçel e il marito Caner Yildirim.

Prima ancora, Hande e Hakan hanno partecipato alle nozze del fratello di lui, Haci, con Nazly Kayi, e in quell’occasione Sabanci ha presentato ufficialmente la nuova fidanzata ai genitori. Ieri sera, invece, la diva turca e il nuovo compagno hanno assistito al concerto dei Coldplay allo stadio “Meazza” di Milano.

Nel frattempo, la diva turca è tornata sul set dopo una lunga pausa. Ma in quale nuovo progetto televisivo la vedremo? Hande sarà la protagonista di İçimdeki Yabancı (titolo in inglese, The Stranger Within), nuova serie tv prodotta da TIMS&B Production, ispirata al film del 2007 The Brave One con Jodie Foster. Al fianco dell'attrice, nel ruolo di protagonista maschile, ci sarà una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Burak Deniz, che ha già lavorato con lei nella serie tv Aşk Laftan Anlamaz, trasmessa in Turchia nel 2016. L’attore, di recente, ha anche recitato in Le Fate Ignoranti – La serie, ispirata all’omonimo film diretto da Ferzan Özpetek.