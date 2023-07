Emma Marrone nel mirino degli haters. La nota cantante è stata vittima di body shaming, e ha voluto commentare pubblicamente la vicenda.

Ieri, una fanpage dell’ex allieva di Amici, ha pubblicato su TikTok un’esibizione di Emma Marrone. Numerosi sono stati i commenti: se da una parte in molti hanno apprezzato la performance canora, e soprattutto il modo di stare sul palco, dall’altra, invece, in tanti si sono soffermati sulla forma fisica della cantante. Tra questi, ce n’è uno che ha attirato anche l’attenzione di Emma: “Tra poco spacca il palco se continua così”, ha scritto l’utente in questione.

Una battuta di pessimo gusto, che è stata riportata su Instagram dalla stessa Marrone che ha così commentato la vicenda: “Buongiorno dal medioevo. Per la signora Clelia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di m*rda. Fai schifo Claudia, immensamente schifo”.