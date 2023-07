Lo scorso sabato, Giulia Salemi, attraverso una storia su Instagram, ha annunciato il suo addio al Grande Fratello Vip: “Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno, a livello professionale e personale, è stata bellissima e gratificante. Ma so che bissare non è cosa facile, quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto.

Sono grata a Mediaset, con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi. Mi dedicherò alla terza edizione di ‘Salotto Salemi’, il format da me ideato dedicato al mondo del make-up che faremo diventare gigante, e mi dedicherò a un progetto su cui, con Pierpaolo e il mio team, stiamo lavorando da tre anni, che si chiamerà ‘Casa Prelemi’. A novembre sarò alla conduzione di un format sulla piattaforma, ma di questo parleremo più avanti.

Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma, al quale devo davvero tantissimo”.

Questa mattina, l’influencer italo-iraniana ha postato su Instagram una storia nella quale ha fatto intendere di avere in serbo progetti cinematografici. In seguito, a tal riguardo, è arrivata una segnalazione in direct a Deianira Marzano: “Giulia Salemi a Roma per girare la seconda stagione di Prisma”.

Dunque, l’ex vippona si troverebbe nella Capitale per prendere parte alla seconda stagione di Prisma, una serie “teen drama” creata e diretta da Ludovico Bassegato. La serie andrà in onda su Prime Video e la trama ruota intorno a Marco e Andrea, due gemelli che sfidano, in maniera diversa, le norme di genere.