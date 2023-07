A cura della Redazione

Dopo il divorzio tra Demet Ozdemir e il cantante turco Oğuzhan Koç dopo appena otto mesi di matrimonio (la coppia ha divorziato l’8 maggio scorso in un’unica sessione), l’attrice turca protagonista della serie DayDreamer – Le ali del sogno, insieme a Can Yaman, occupa sempre molto spazio sulle riviste turche.

L’attrice, volto ricercato delle commedie romantiche, negli ultimi anni si è fatta un nome con le sue interpretazioni in film drammatici. Ha condiviso il ruolo principale con Engin Akyürek nella serie Adim Farah di FOX, e al contempo continua ad essere presente sui social, con oltre 16 milioni di followers su Instagram.

La vancanza in Grecia di Demet Ozdemir

Ultimamente Demet si è concessa una vacanza in Grecia.

Qui, secondo il giornale turco Onedio, si è soffermata un bel po’ di tempo per valutare l’acquisto di una casa. E sembra che l’abbia trovata al prezzo di 1 milione di euro. Infatti è stata lei stessa a confermarlo: "Ho comprato casa, ma è in fase di ristrutturazione”.

Ma la permanenza in Grecia dell’attrice sarebbe dovuta non solo all’acquisto della nuova abitazione bensì anche alla frequentazione con il famoso dj greco Sergio.

I due si sarebbero incontrati a una festa di compleanno. Poi Demet Ozdemir sarebbe andata a ballare nel locale in cui si esibiva il dj, approfondendo così ulteriormente la sua “amicizia”.

I bene informati parlano di un qualcosa di più di una semplice amicizia tra i due e che Demet sia molto presa dal dj greco.

Per ora non ci sono né conferme né smentite da parte dei due, come d'altronde era prevedibile. Tuttavia i giornali e siti turchi sono più che convinti della relazione tra Demet e Sergio. Non ci resta quindi che aspettare, tanto prima o poi se c'è del tenero tra i due non potrà essere nascosto per l'eternità