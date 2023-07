Questa volta dovremmo esserci. La Talpa, il game show che tanto piace al web, dovrebbe approdare nuovamente su Italia 1 a partire dalla primavera 2024. Edizione che sarà del tutto nuova rispetto al passato, conservando esclusivamente il concept principale del format. Che è, appunto, quello di scoprire la Talpa tra i concorrenti in gara.

Il programma doveva essere realizzato dalla società Fascino di Maria De Filippi, che aveva fatto qualche riunione interlocutoria sul tema. Poi il progetto è stato abbandonato da Fascino che, in quell’occasione, avrebbe individuato Gerry Scotti come il conduttore.

Per la nuova Talpa pare che Mediaset abbia messo gli occhi su Vladimir Luxuria come conduttrice. O almeno, ci sarebbe questa idea. A rivelarlo è TvBlog: “Vladimir, che nelle ultime stagioni è stata opinionista dell’Isola dei famosi, potrebbe dunque approdare alla conduzione di questa nuova Talpa. Per altro Mediaset, parlando dell‘Isola, pur avendo firmato un contratto per altri due anni con Banijay, avrebbe deciso di non produrla nella prossima stagione tv. Potrebbe andare in onda al suo posto una nuova edizione di Temptation Island".