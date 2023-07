Alessandro Tersigni ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. Il protagonista dell’amatissima fiction Il Paradiso delle Signore ha confessato di piacere molto anche agli uomini: “Mi rendo conto di essere popolare, piaccio a uomini e donne. Mi sento realmente importante solo quando torno a casa da mia moglie e dai miei figli”.

L’attore, nella prossima stagione televisiva, sarà anche il protagonista di una nuova fiction, la seconda stagione di Cuori, sempre in onda su Rai 1. “Non posso spoilerare molto se non che vestirò i panni dell’ispettore Marcello Giraudo in questa bellissima fiction ambientata sul finire degli anni ‘60”, ha detto.

E sul suo futuro a Il Paradiso delle Signore, non c'è niente di scontato: “È un periodo di cambiamenti. Devo capire cosa ne sarà di me, ma anche del mio personaggio, Vittorio Conti. Non è stanchezza, anzi. Il lavoro nel ‘daily' è stato tanto, lungo e importante. Oramai sono passati quasi dieci anni e sono onorato di far parte di una squadra come questa che, in qualche modo, anche solo per il tempo che passo qui dentro, è praticamente come una seconda famiglia. Mettiamola così: il bisogno di guardare altrove credo sia fisiologico per chi fa questo mestiere, ma con questo non sto rivelando nulla. Abbiamo ancora una stagione intera davanti con un finale tutto da scrivere”.