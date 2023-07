Secondo alcune indiscrezioni, nella prossima stagione televisiva Arisa potrebbe cambiare aria. Stando a quanto rivela Dagospia, la cantante lascerà Amici per sbarcare in Rai, dove sarebbe stata scelta per la giuria di The Voice Kids al posto dei Ricchi e Poveri.

Arisa potrebbe dunque lasciare la cattedra del talent show di Canale 5, dove ricopriva il ruolo di insegnante di canto. “Manca solo la firma”, scrive il sito di Roberto D’Agostino prima di concludere con un altro ipotetico impegno per la cantante, che “sogna un posto in gara a Sanremo 2024”.

Nelle ultime settimane si sono rincorse voci anche circa un presunto addio ad Amici di Raimondo Todaro. TVBlog aveva parlato di una mancata riconferma del ballerino, che nel programma ricopre il ruolo di insegnante di ballo. Di recente, il diretto interessato, intervistato da Qds, ha commentato le indiscrezioni sul suo conto: “La verità è che non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi hanno chiamato. Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché mi trovo bene. Amici ti dà la possibilità di fare il tuo lavoro”.

Dovrebbe tornare invece Lorella Cuccarini. Non ci sarebbero dubbi anche sulla presenza di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ormai veterani del programma di Maria De Filippi. Non ci sono indiscrezioni, invece, su Emanuel Lo.