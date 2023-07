Sono ormai diversi mesi che circolano voci sulla presunta relazione tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari. Adesso a parlare è un’amica di famiglia e collega del vincitore di Amici 22 che, in un’intervista rilasciata a Mondo Tv24, ha dichiarato che i due avrebbero una storia.

"Mattia e Benedetta stanno insieme"

“Lui è molto schivo, molto proiettato verso gli obiettivi, tante ragazze prima del talent lo corteggiavano, ma lui è uscito soltanto con colei che dopo sarebbe diventata la sua fidanzata, se il sentimento non era corrisposto non ha mai illuso nessuna, è sempre stato corretto e discreto, non rispondeva neanche ai whatsapp con i complimenti. E’ evidente conoscendolo che Benedetta non gli sia indifferente, me ne sono accorta quando ha vinto, la ha chiamata, la ha cercata, ma non era semplice riconoscenza per una partner di pista, mi sono girata verso chi era accanto a me e mi sono messa a ridere, certe sue espressioni per me valgono più di tante parole.

Benedetta l’ho conosciuta qualche settimana fa è molto paziente, molto matura per la sua età, molto concreta. Si vogliono molto bene, mi sbilancio e dico che sono una bella coppia, tante cose mi fanno pensare che stiano insieme. Stanno insieme ne sono certa, probabilmente è la manager che ha consigliato loro di non uscire allo scoperto, per non fare innervosire quelle fan che ancora vorrebbero Zenzola single, la tireranno lunga così forse fino a settembre, sempre che non decidano di farlo prima. Lei è abbastanza gelosa, vorrebbe non doverlo divedere con le fan, hanno anche discusso per questo, ma adesso anche lei ha capito che per ufficializzare bisogna avere pazienza, in finale si tratta di un mese”.