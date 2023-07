Era il novembre 2022 quando Ida Platano e Alessandro Vicinanza lasciarono insieme lo studio di Uomini e Donne. Da quel momento, i due ex volti del Trono Over erano sempre apparsi complici e particolarmente affiatati, nonostante in pochi, anche all’interno del parterre, dessero credito alla loro relazione. Da alcune settimane, però, i fan non hanno potuto fare a meno di notare che i due non appaiono più insieme sui social. Ida e Alessandro, infatti, stanno trascorrendo le vacanze estive separati: lei si trova in Sardegna, mentre lui è rimasto a Salerno. Cosa sta accadendo tra di loro?

Crisi in corso tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza?

I supporters sono sempre più convinti che la relazione tra l’ex dama e l’ex cavaliere sia giunta al capolinea. In questo periodo di separazione, nessuno dei due ha dedicato un pensiero affettuoso all’altro. I pettegolezzi sono poi aumentati quando Vicinanza ha condiviso su Instagram una citazione criptica: “La differenza tra cose ed eventi è che le cose permangono nel tempo. Gli eventi hanno una durata limitata. Un prototipo di una cosa è un sasso: possiamo chiederci dove sarà domani. Mentre un bacio è un evento. Non ha senso chiedersi dove sia andato il bacio domano. Il mondo è fatto di reti di baci, non di sassi”. Parole che sembrano fare riferimento ad una crisi sentimentale. La Platano continua a restare in silenzio. L’ex dama si mostra sui social sempre da sola, tanto che alcuni utenti hanno iniziato ad ipotizzare che stesse con Alessandro per convenienza. Insomma la schiarita, ammesso che avvenga, sembra ancora lontanissima.

A questo punto, se la frattura tra i due non dovesse ricomporsi, esiste la possibilità che tornino entrambi a Uomini e Donne? Moltissimi fan del dating show di Canale 5 si stanno facendo questa domanda. Secondo Lorenzo Pugnaloni, tra Ida e Alessandro non sarebbe in corso alcuna crisi. E’ ipotizzabile, invece, che i due stiano attraversando un momento di difficoltà, circostanza che non è nuova all’interno delle dinamiche di coppia. Le registrazioni di Uomini e Donne partiranno a fine agosto, e in quell’occasione sapremo se la Platano e Vicinanza avranno superato la crisi.

E’ bene sottolineare che entrambi hanno i propri impegni lavorativi. In una diretta social di alcune settimane fa, Alessandro aveva confidato di avere dei matrimoni da organizzare e di dover curare la gestione della parte floreale. E’ dunque possibile che sia proprio il lavoro a tenere l’ex cavaliere distante da Ida. Quel che è certo è che per il momento vige il silenzio social.