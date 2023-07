Il viaggio in Israele di Giulia De Lellis con Carolo Gussalli Beretta ha scatenato un’infinità di polemiche. I post sexy sono sempre graditi ai suoi follower, ma alcune Instagram stories in cui l’influencer e il suo compagno posano con il Capo dello Stato, Isaac Herzog, e con le forze di difesa israeliane non sono piaciute. Le critiche sono state durissime e accese, e la De Lellis ha deciso di replicare in una storia su Instagram.

“Momento di chiarezza che preferisco mettere per iscritto così da evitare ogni tipo di fraintendimento. Nel racconto del mio viaggio in Israele c’era solo il piacere della scoperta e nessuna volontà di propagandare alcun messaggio politico, anche perché sono perfettamente consapevole di non avere la preparazione per poter prendere posizione su un tema così complesso e delicato.

Chi ha sostenuto il contrario mi ha sopravvalutata, o più semplicemente ha scelto di usarmi, lui sì, per fare propaganda. Vedere così tanta aggressività e odio da parte di chi dichiara di essere animato da sentimenti di pace mi sconvolge ma, consapevole del mio ruolo, saprò essere più attenta, sia in ciò che racconto che nel modo in cui lo faccio”.