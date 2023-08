Antonella Clerici, la presentratice dello show culinario di Rai 1 E’ sempre Mezzogiorno, giunto alla terza edizione, si mostra si suoi followers senza filtri, cosi come.

“Per me la vera vacanza è così. Senza filtri senza trucco e parrucco senza tacchi né vestiti eleganti né movida. Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità.... Sereno agosto a tutti”.

Il post pubblicato sul suo profilo Instagram ha riscosso molti apprezzamenti da parte dei suoi circa centomila followers.

La reazione dei followers di Antonella Clerici

Scrive Niki: “Comunque io fino a qualche anno fa non pubblicavo mai una foto fuori posto e soprattutto non uscivo mai struccata… mi sentivo osservata e giudicata, non mi sentivo a mio agio perché non ero ‘perfetta’ come tutti mi hanno sempre descritta. Al mare andavo in pantaloncini o con il costume intero. Poi sono cresciuta, per fortuna, e ho capito che siamo tutte perfette con le nostre imperfezioni ed ho cominciato ad amarmi per quella che sono, quindi grazie Antonella, ci vorrebbero più persone come te oggi soprattutto sui social ma io questo lo sapevo già. Ti voglio bene”.

E poi una sfilza di complimenti, provenienti soprattutto da donne, che sicuramente avranno fatto molto piacere alla Clerici.

Quest’anno il programma E’ sempre Mezzogiorno si è chiuso con una settimana di anticipo, il 9 anziché il 16 giugno. Le motivazioni? Le ha date la stessa conduttrice, spiegando che come ogni anno verso maggio, purtroppo comincia a sentirsi male, accusando in particolar modo la stanchezza del lavoro e accumulando molto stress.

Per I fan di Antonella ricordiamo che il programma E’ sempre Mezzogiorno ritornerà a settembre con tante novità.