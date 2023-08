Francesca Fagnani è pronta a tornare su Rai 2 con una nuova stagione di Belve. La conduttrice ha rivelato che il primo ospite sarà Stefano De Martino, e il pubblico si è mostrato particolarmente entusiasta alla notizia e non vede l’ora di assistere all’intervista dello showman originario di Torre Annunziata.

L’attesa, ovviamente, è per tutto ciò che De Martino rivelerà in merito alla nuova crisi matrimoniale con Belen Rodriguez. La storia tra il conduttore partenopeo e la showgirl argentina, infatti, sembra essere giunta nuovamente ai titoli di coda.

Nel frattempo, Stefano si conferma uno dei volti di punta di Rai 2: il conduttore e ballerino sarà anche protagonista di un suo one man show in onda il 14 e il 21 dicembre, e si chiamerà De Martino Show. Con lui ci saranno grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. Doppio impegno dunque per De Martino, che tornerà in onda, dal 31 ottobre fino al 6 dicembre, con Bar Stella (il martedì e il mercoledì).