Questa mattina, un’ex protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip ha esordito sui social dicendosi dispiaciuta degli episodi che si sono verificati a suo nome delle ultime ore. Stiamo parlando di Elenoire Ferruzzi che, sotto ad un post di Antonella Clerici in cui la conduttrice si mostrava in vacanza senza trucco, ha tuonato: “Sembri un uomo”, scatenando gli utenti che non hanno affatto gradito le sue parole.

Nella giornata odierna, la Ferruzzi ha pubblicato un tweet in cui ha spiegato come sarebbero andare realmente le cose: “Mi hanno hackerato il profilo. E’ successo un disastro”, ha detto cercando di rimediare al danno. “Scusate, ho letto cose disumane. Non ero io. Vi chiedo per cortesia di cancellare i commenti. Perché i malfattori rispondevano in modo orripilante. Sono scioccata. Grazie”.

Intanto, i post condivisi da Elenoire sono stati inondati di commenti da parte degli utenti, che non si sono detti troppo convinti della versione fornita dall’ex vippona.