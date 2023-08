Oggi pomeriggio Myrta Merlino ha ufficialmente debuttato su Canale 5 con il promo di Pomeriggio 5. L’erede di Barbara D’Urso ha esordito presentandosi al grande pubblico, e lo ha fatto dicendo semplicemente il suo nome e dando appuntamento ai telespettatori: “Mi chiamo Myrta, e vi aspetto qui. Tutti i pomeriggi”.

Nel promo, la Merlino anticipa tutti i temi che affronterà: alluvioni, Royal Family, Città del Vaticano, incendi e red carpet. Vi anticipiamo che chi si aspetta di vedere il classico Pomeriggio 5 resterà fortemente deluso. E’ iniziata una nuova era.

Come sarà il nuovo Pomeriggio 5

“Pier Silvio Berlusconi ha lanciato un messaggio chiaro alla presentazione dei palinsesti: virare di più sull’informazione – le parole di Myrta in una recente intervista a Libero -. Penso che abbia fiutato che questo Paese, che la tv di Silvio ha fatto sognare per tanti anni, oggi attraversi una fase storica diversa. Abbiamo davanti sfide ciclopiche, dal cambiamento climatico alla guerra, fino a cose concrete, come l’inflazione, le bollette o il caro mutui, che rischiano di mandarci fuori strada. Una realtà spiazzante per la gente comune, alla quale cercheremo di fornire gli strumenti per capire, come mi ha sempre insegnato Minoli”.