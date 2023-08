Dopo i rumor su una presunta crisi tra Natalie Portman e Benjamin Millepied, è arrivata la conferma da US Weekly: i due sono separati dopo undici anni di matrimonio.

E’ dallo scorso giugno che si parla di una possibile rottura tra l’attrice statunitense e il ballerino francese. Le voci sarebbero iniziate a circolare dopo un presunto tradimento da parte di lui. Inoltre, già da diverso tempo, i paparazzi avevano avvistato la Portman senza fede nuziale, anche nel giorno dell’undicesimo anniversario di matrimonio che, a quanto pare, è stato “festeggiato” con il divorzio. Millepied avrebbe tradito l’ormai ex moglie con l’attivista per il clima Camille Etienne, più giovane di lui di vent’anni e molto famosa in Francia. Poco tempo fa, una fonte vicina alla coppia aveva rivelato: “Lui sa di aver commesso un errore enorme, e sta facendo il possibile per riconquistare Natalie e tenere unita la loro famiglia”.

Stando a quanto riportato da US Weekly, pare che l’attrice abbia fatto di tutto per tornare a stare bene con il marito, ma non ci sarebbe riuscita: “Natalie crede che la relazione di Benjamin sia stata una breve e stupida liaison che non significa nulla per lui. Portman è stata “umiliata” dalle voci. L’attrice è disposta a vedere se è in grado di ricostruire la sua fiducia in Millepied per garantire che i loro figli non crescano in una famiglia distrutta”.

Natalie Portman e Benjamin Millepied si sono conosciuti nel 2009 sul set del film Il cigno nero. All’epoca, il ballerino perse la testa per l’attrice tanto da lasciare la fidanzata Isabelle Boylston, conosciuta come solista dell’American Ballet. In seguito, i due si sposarono nel 2012, e le nozze furono celebrate con il rito ebraico, religione della Portman a cui anche Millepied si è poi convertito. I due hanno avuto due figli, Aleph e Amalia.