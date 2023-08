Giaele De Donà si gode le vacanze estive dopo i lunghi mesi di reclusione nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante la sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini, l’influencer veneta ha fatto parlare di sé per la relazione “libera” con il marito Bradford Beck, miliardario statunitense, e per le attenzioni che ha rivolto ad Antonino Spinalbese, per il quale non ha mai nascosto di provare un forte interesse (mai ricambiato).

Il rapporto con Antonino Spinalbese

Giaele, lo scorso giugno, aveva parlato del suo rapporto con l’ex di Belen Rodriguez in un’intervista a SuperGuidaTV: “Con Antonino ho creato un bellissimo rapporto dentro la Casa. Ci siamo voluti veramente bene, e per questo litigavamo spesso, perché c’era un affetto alla. Una volta usciti siamo tornati alle nostre vite e abbiamo preso strade diverse. Con questo non dico che non ci sia più un rapporto o che ci sia del rancore, anzi. Se lui avrà bisogno di me io ci sarò sempre, ma dico che sicuramente il nostro rapporto è cambiato e ci siamo allontanati, ma è giusto così”.

L’interessa della De Donà per Spinalbese aveva scatenato la reazione del marito, che non ha mancato di esternarle la sua delusione. “Probabilmente non farei far stare così male mio marito, ma io, da dentro, non sapevo tutto quello che stava succedendo fuori. Avrei dovuto mandargli più segnali per fargli capire che i miei sentimenti non erano cambiati. Purtroppo, mio marito ha frainteso alcuni miei comportamenti, arrivando a pensare che non fossi più innamorata di lui e che stessi mettendo in dubbio i miei sentimenti per lui. Questo è quello che lo ha fatto arrabbiare e stare male, e ha avuto paura di ciò che poteva succedere venendo lì a parlarmi”.

Giaele De Donà nella bufera

Tornando alla stretta attualità, dopo aver trascorso alcuni giorni a Porto Empedocle in compagnia degli amici Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, Giaele questa mattina si è imbarcata alla volta del sud est asiatico con il fratello Matthias. L’ex vippona ha postato alcune immagini a bordo dell’aereo che la condurrà a destinazione, aggiungendo la didascalia: “Che il viaggio della speranza abbia inizio”. Apriti cielo! Gli utenti non hanno affatto gradito le parole della De Donà, anche perché la moglie di Brad farà l’intero viaggio in businnes class. Insomma, secondo molti è stata una battuta decisamente di pessimo gusto.