Sta facendo discutere il nuovo promo del Grande Fratello andato in onda su Canale 5.

Lunedì 11 settembre è la data che segnerà il ritorno sugli schermi del reality show in una versione completamente rinnovata. L’unica conferma rispetto alle edizioni precedenti è quella di Alfonso Signorini, che sarà nuovamente al timone. Ma ad affiancarlo non ci saranno più Sonia Bruganelli e Orietta Berti. E non ci sarà nemmeno Giulia Salemi, tutte “vittime” della nuova politica anti trash voluta da Pier Silvio Berlusconi. A sostituire le opinioniste ci sarà Cesara Buonamici in solitaria. Al posto della “bastarda col tablet”, invece, vedremo Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105 e figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia. Scompare la sigla "Vip", perché ad abitare la casa saranno personaggi del mondo dello spettacolo e perfetti sconosciuti.

Chi è l'unico ex del Gf Vip 7 presente nel nuovo promo

Come dicevamo in apertura, il promo ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello sta scatenando un’infinità di polemiche sui social. Nel filmato, infatti, non sono presenti né clip né immagini dell’ultima edizione, fatta eccezione per un brevissimo frame con protagonista Luca Onestini, arrivato ad un passo dalla finale durante il Gf Vip 7. E’ evidente che tale decisione è stata assunta dai piani alti di Mediaset, che hanno nuovamente palesato la volontà di voler fare una certa pulizia e di prendere definitivamente le distanze dai protagonisti dell’ultima edizione del reality.

Le parole di Attilio Romita

Del resto, in un’intervista al Corriere della Sera, Attilio Romita era stato piuttosto chiaro: “Abbiamo saputo che Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del Gf Vip. Secondo l’editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset. Motivo per cui credo che abbiano escluso qualsiasi ipotesi di collaborazione. Prendo atto di questo. Ma mi sento francamente un po’ offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della Casa. E penso che, in ogni caso, questa sia stata un’edizione di grande successo”.