Questa volta sembra essere finita per davvero, “senza margini di ritorno (cit.)”. Stiamo parlando, ovviamente, della burrascosa relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che continua ad alimentare la cronaca rosa.

A distanza di alcuni giorni dalla “famosa” paparazzata a Formentera, che secondo alcuni sarebbe stata studiata a tavolino, la modella di origini venezuelane e l’imprenditore veneto si sono lasciati di nuovo (è la sesta volta nell’arco degli ultimi due mesi e mezzo). La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip ha smesso nuovamente di seguire su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne, ed ha eliminato le foto di coppia dal suo profilo.

Dopo aver annunciato l’ennesima rottura con Oriana, Daniele era volato a Ibiza per provare a riconquistarla. Atterrato all’aeroporto, l’ex vippone aveva rivelato che la “reina” si era rifiutata di aprirgli la porta. Dopo circa 48 ore, i due ex vipponi sono stati beccati insieme, e il ritorno di fiamma è stato documentato da un noto sito di informazione, che invitava i fan ad iscriversi al canale in abbonamento per poter visionare il video esclusivo. Dopo aver siglato la pace, i due si sono spostati a Madrid, e da allora se ne sono perse quasi del tutto le tracce. Entrambi hanno avuto qualche piccolo problema di salute, ma la scarsa presenza sui social non lasciava ipotizzare che avessero litigato. Ed invece è successo di nuovo.

Questa mattina è uscito il nuovo capitolo di Mtmad. Oriana fa un resoconto di quanto accaduto negli ultimi giorni (senza però entrare nei dettagli di quanto è successo con Daniele) e, tra le altre cose, annuncia che lascerà l’Italia per tornare in Spagna.

Oriana Marzoli annuncia: "Lascio l'Italia e torno a Madrid"

“Come potete sentire sono ancora influenzata. Chi di voi mi segue sul mio canale broadcast e su Instagram sa che ho passato tre giorni brutti dovuti ad un malessere generale. Sono stata male, ma adesso sto molto meglio nonostante la congestione nasale”, esordisce la Marzoli, che poi passa al racconto dei suoi giorni trascorsi a Ibiza. “Quest’anno è la priva volta in vita mia che, nonostante avessi la possibilità, non sono praticamente andata in vacanza. Ho passato molto tempo tra Milano e Madrid senza andare al mare. L’unica volta prima di Ibiza è stata in Sardegna, ma ero lì per lavoro e in più sono successe una serie di cose (si riferisce alla litigata con Daniele, ndr) che hanno rovinato l’atmosfera. Poi sono andata ad Ibiza, ma il giorno prima è successo quello che tutti voi sapete, quindi ci vado da sola. Resto due giorni da sola, poi alla fine ho detto ‘Ok, passiamo questo ultimo giorno tutti insieme’. Poi sono tornata a Madrid e sono stata male, sarei dovuta andare a Marbella con le mie amiche, un altro viaggio che non sono riuscita a fare, ma in ogni caso potrei ancora raggiungerle. Dopo cinque mesi passati all’interno della Casa volevo solo andare al mare, ne avevo bisogno, ma quest’anno sembra impossibile godersi le vacanze”. Poi, Oriana annuncia che lascerà Milano per tornare a Madrid: “Proverò ad andare a Marbella prima di lasciare l’appartamento in Italia, perché poi tornerò a Madrid”.

Nessun riferimento a Daniele Dal Moro che, ovviamente, ha lasciato l’appartamento madrileno dell’ex fidanzata ed è rientrato a Verona. L’ex tronista è letteralmente sparito dai social, e a ciò si aggiunge che è stato anche bannato da Twitch, dove nei mesi scorsi aveva aperto un canale.