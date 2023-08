Archiviata (almeno per il momento) la tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi si sta godendo le vacanze estive. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha trascorso prima alcuni giorni con mamma Milva e papà Stefano in giro per la costiera amalfitana, mentre da ieri si trova in un lussuoso hotel di Poltu Quatu, località della Costa Smeralda situata tra Porto Cervo e Baja Sardinia, notoriamente frequentata da influencer e personaggi del mondo dello spettacolo.

"Antonella e Antonino nello stesso locale"

Ieri sera, l’influencer campana, accompagnata dalla sua miglior amica Ilenia Virno, ha fatto da madrina ad una serata organizzata da un noto marchio che produce sigarette elettroniche. Antonella è apparsa allegra e spensierata, e pare che sia pronta a voltare definitivamente pagina dopo la chiacchieratissima rottura con Edoardo. Nello stesso locale era presente anche Antonino Spinalbese, anche lui in Sardegna per le vacanze. La segnalazione è arrivata in direct a Deianira Marzano: “Antonella e Antonino nello stesso locale in Sardegna”. “Può essere che non si siano manco incrociati – ha replicato l’esperta di gossip -. E poi i locali dove vanno tutti sono sempre gli stessi. Ed anche se si fossero incrociati non ci trovo nulla di strano”.

Il rapporto tra l’ex schermitrice e l’ex di Belen Rodriguez è sempre stato motivo di forte gelosia per Donnamaria, che non ha mai digerito il fatto che tra la sua ex fidanzata e l’ex coinquilino ci fosse una certa intesa, soprattutto durante il primo periodo di convivenza nella Casa più spiata d’Italia. Terminata la sua avventura al Gf Vip, Antonella dichiarò che avrebbe voluto rivedere Antonino, ma che per rispetto di Edoardo non lo avrebbe mai fatto da sola: “Per rispetto di Edoardo, dato che hanno discusso e avuto incomprensioni, non penso lo vedrò mai da sola. Se a Edoardo andrà lo vedremo insieme e faremo un’uscita a tre per un caffè”.

Il fatto che i due ex vipponi si trovassero nello stesso locale non significa assolutamente nulla, ma basta poco per scatenare la fantasia dei fan.