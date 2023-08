Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sarebbero lasciati di nuovo. Non è di certo una scoop sensazionale, soprattutto se si considera che, con l’ultima, siamo arrivati alla sesta rottura nel giro di poco più di due mesi, roba da Show dei Record!

La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip ha smesso di seguire l’imprenditore veneto (anche se alcuni sostengono che non avesse mai rimesso “il segui” dopo l’ultima lite), e ha eliminato dal suo profilo Instagram le foto di coppia. In sostanza, si tratta della procedura “standard” a cui la modella venezuelana ci ha abituati nel corso di questi mesi. Nel frattempo, sui social spopolano nuove teorie su quanto accaduto negli ultimi giorni tra i due ex vipponi.

Paparazzate "studiate" e manager: le teorie sul web

Stando ad una segnalazione giunta in direct a Deianira Marzano e Amedeo Venza, quando Oriana e Daniele si trovavano ad Ibiza, con loro era presente anche la manager di lei, che avrebbe organizzato la paparazzata di cui, secondo molti, Dal Moro sarebbe stato all’oscuro. Ma non è tutto. Alcuni utenti sostengono che Oriana si starebbe preparando per un nuovo reality in Spagna, visto che in Italia avrebbe la strada sbarrata dalla nuova linea anti trash imposta da Pier Silvio Berlusconi.

“Per me deve essere single per il nuovo reality o progetti – scrive la follower di Venza e della Marzano -. Daniele non le serve più, ma doveva uscirne pulita. Ad Ibiza non lo vuole vedere, poi vede la manager ed improvvisamente lo invita in barca per fare pace e vengono paparazzati (per me ad insaputa di Daniele che odia i paparazzi e non ha agenzia). Poi lo deve portare a Madrid per forza, lui malato e lo fotografa a letto mentre lei lo accudisce per poi far intendere la non presenza di lui quando sta male lei, con frasi sibilline ed istigando gli haters. Lei sottile, ma è sempre lei a creare circo mediatico”.

Daniele Dal Moro "bannato" da Twitch

Intanto, Oriana e Daniele sono letteralmente spariti dai social. I due, dopo alcuni giorni trascorsi a Ibiza, sono rientrati a Madrid a casa di lei e, a quanto pare, hanno dovuto entrambi fare i conti con dei rispettivi malanni. Secondo i rumor, Dal Moro avrebbe già lasciato la capitale spagnola e sarebbe rientrato a Verona. Ma per l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe arrivata un’ulteriore “mazzata”. Infatti pare sia stato “bannato” da Twitch, piattaforma sulla quale nei mesi scorsi aveva aperto il proprio canale e che veniva molto utilizzata dall'ex vippone.