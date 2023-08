Il Grande Fratello sbarcherà in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre. Un’edizione rivoluzionaria, dove l’unica conferma è rappresentata dalla presenza di Alfonso Signorini, nuovamente alla conduzione del reality show. Fuori Sonia Bruganelli, Orietta Berti (al loro posto ci sarà Cesara Buonamici) e Giulia Salemi, che verrà sostituita alla postazione social da Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli.

Proprio in merito all’unica opinionista, Clemente Mimun, direttore del Tg 5, ha dichiarato: “Come vedo Cesara Buonamici come opinionista del Grande Fratello? Quando Pier Silvio mi ha chiesto cosa ne pensassi, gli ho detto che era un’ottima idea. E poi c’è e ci sarà sintonia fra lei e Alfonso. Ogni volta che Signorini si collegava con lei al Tg 5 prima della diretta del GF, le diceva: ‘Perché non vieni qua?’. Sono sicuro che questa scelta di Pier Silvio avrà successo”.

Stravolgimenti anche nella formula. Scompare la sigla “Vip” e il cast che sarà formato da personaggi famosi e persone comuni. In merito ai primi, Fanpage.it ha rivelato che il cast è ufficialmente chiuso e approvato da Pier Silvio Berlusconi, e che si sta lavorando solo sui “Nip”. Ad oggi non è stato svelato ancora nessun nome, ma Davide Maggio, alla domanda “Ci dai le iniziali di un concorrente vip del prossimo Grande Fratello?", ha risposto “R e F”.

Tante le ipotesi, ma la verità è che dovrebbe trattarsi di Rosanna Fratello, nome già trapelato nelle ultime settimane. La cantante ha all’attivo sette partecipazioni al Festival di Sanremo, 14 album pubblicati e milioni di dischi venduti. Sarà lei uno dei nuovi concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello?