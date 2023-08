Cresce l’attesa in vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che tornerà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo ottobre. Nelle scorse settimane, dopo l’addio a Mediaset, era spuntato il nome di Barbara D’Urso, ma questa volta è direttamente Milly Carlucci a parlarne a DavideMaggio.it.

“Ci eravamo incontrate tempo fa e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?”, le parole della conduttrice del dancing show. D’altronde, Carmelita è rimasta senza programmi in autunno, e non avendo più un impegno quotidiano potrebbe accettare di approdare un sabato sera all’auditorium del Foro Italico.

"Barbara è una grandissima professionista. Le faccio un in bocca al lupo grandissimo in modo che la sua carriera – ovunque lei sceglierà di andare – continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto sinora”, aveva dichiarato la Carlucci a DavideMaggio.it a proposito del futuro televisivo dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5.