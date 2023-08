La nuova rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua ad alimentare la cronaca rosa. La showgirl argentina e il conduttore originario di Torre Annunziata erano tornati ufficialmente insieme nel 2022, ma nel corso della primavera di quest’anno sono iniziati a circolare dei rumor circa una nuova presenta crisi.

Una prima conferma è arrivata quando lui si è fatto vedere alla presentazione dei palinsesti Rai senza fede al dito e accanto ad Alessia Marcuzzi. Poi sono arrivate le foto di Belen insieme all’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Eppure, secondo Alberto Dandolo la coppia non sarebbe ancora scoppiata. Sul settimanale Oggi, il giornalista ha riportato le parole di persone vicine ai due, secondo le quali Belen e Stefano non sarebbero nemmeno in crisi.

“Ormai è mistero fitto sullo status quo della relazione sentimentale tra Belen Rodriguez, 38, e Stefano De Martino, 33. Perché se da un lato lei si lascia immortalare in atteggiamenti maliziosi con un imprenditore bresciano, dall’altro lui le fa eco sui social lanciando messaggi subliminali sulla complessità dell’amore – si legge su Oggi -. Persone a loro vicine parlano, però, di un rapporto solido e fanno intendere che si tratti di una strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato TV.

Infatti, Belen Rodriguez quest’anno non sarà alla conduzione del programma Tu sì Que Vales, e nemmeno al timone de Le Iene. Nel programma di Italia 1 infatti ci sarà Veronica Gentili. Stessa cosa per De Martino, che non è stato confermato in tutti i format che lo hanno visto alla conduzione lo scorso anno”.