Sono due i video postati in sequenza da Belen Rodriguez su Instagram che suggeriscono che esista un tradimento alla base della decisione di interrompere nuovamente la storia con Stefano De Martino. La showgirl argentina ha pubblicato un primo video in cui guarda dritto in camera e si dà dei colpetti alla testa. Il video successivo, pubblicato addirittura tra i post, mostra invece un branco di cervi che esibiscono lunghe e maestose corna.

Il comune denominatore tra i due filmati sono, appunto, le corna, che Belen sembra cercare sulla sua testa mentre sorride divertita davanti all’obiettivo del suo smartphone. Ma se il filmato dei cervi è rimasto online, la Instagram story è stata rimossa dalla showgirl, ma non prima di aver fatto il giro della rete.

Il post che Belen ha utilizzato per lasciare intendere di essere stata tradita da Stefano De Martino è stato accolto da migliaia di like. Uno, in particolare, ha cattura l’attenzione generale: quello di Emma Marrone. La cantante salentina è stata a lungo fidanzata con il conduttore partenopeo. La loro storia d’amore terminò quando Belén e Stefano si innamorarono dietro le quinte di Amici. All’epoca, De Martino era ancora legato a Emma mentre la Rodriguez viveva ancora la lunga storia d’amore con Fabrizio Corona.