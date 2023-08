Rosalinda Cannavò, protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è finita nel mirino di alcuni utenti. L’ex vippona si trova negli Stati Uniti con il fidanzato Andrea Zenga, conosciuto nel 2021 nella Casa di Cinecittà. La loro storia, nata sotto i riflettori, fu all’epoca molto criticata per via di alcune vicende che riguardavano Rosalinda. Prima dell’ingresso di Andrea, infatti, l’attrice dovette discutere pubblicamente dell’Ares Gate, e nei telespettatori si era instillato il dubbio che tra lei e l’amica Dayane Mello non ci fosse solo una semplice amicizia.

La Cannavò ha dovuto affronterà in diverse occasioni il giudizio degli haters, che hanno preso di mira il suo aspetto fisico. Oggi, invece, gli internauti hanno avuto da ridire sulla sua relazione con il figlio dell’ex portiere dell’Inter Walter Zenga.

“Tanto amore dichiarato, ma niente figli. Strano amore”. E ancora: “Certo ti ha pagato la vacanza, morta di fame con la valigia di cartone dal sud”. Queste le parole degli utenti, uno dei quali ha voluto porre l’accento sul fatto che la coppia, insieme da due anni, non ha messo ancora su famiglia.

Non si è fatta attendere la replica di Rosalinda: “Ma vi rendete conto di cosa deve sopportare una persona? Ma vi sembra normale sfottere così? E se una coppia avesse problemi ad averli? Davvero, non c’è un limite sui social. Sul fatto che vengo denigrata perché sono nata nel sud Italia non lo commento, perché si commenta da solo. Peccato che il nostro cibo, il nostro essere generosi con il prossimo e la nostra terra, la amate quando venite in vacanza”.