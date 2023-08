Questa volta, la turbolenta storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra finita per davvero, e non parrebbero esserci “margini di ritorno (cit.)”.

Nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, la relazione tra la modella venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne ha appassionato, e allo stesso tempo fatto disperare migliaia di fan in Italia e in Spagna (dove la “reina” è molto amata e seguita). Liti, discussioni, pianti, scenate sui social e accuse reciproche: un vortice di emozioni che, nel bene e nel male, ha segnato il gossip nostrano degli ultimi mesi, quasi al punto di stancare. Sì, perché negli ultimi settanta giorni, i due ex vipponi si sono lasciati e ripresi per ben sei volte, tanto da gettare più di un’ombra sulla loro relazione, che con il susseguirsi dei “drama” ha man mano perso di credibilità e instillato in molti il dubbio che si trattasse esclusivamente di un circo mediatico.

A scatenare l’ultima rottura, stando a quanto rivelato da Daniele, sarebbe stata la decisione di Oriana di andare in Spagna per partecipare un reality. Decisione assunta dall’ex vippona dopo aver compreso che con la nuova politica anti trash imposta da Pier Silvio Berlusconi, la strada per lei sarebbe stata di fatto completamente sbarrata.

“Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé, e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose!”. Queste le parole dell’imprenditore veneto durante uno dei suoi sfoghi su Twitter.

Oriana Marzoli e Luca Onestini al Gran Hermano Vip?

Ma a quale reality show dovrebbe partecipare la Marzoli? Stando a quanto si apprende da fonti spagnole, la modella venezuelana sarà una nuova concorrente del Gran Hermano Vip, la versione spagnola del Grande Fratello Vip. Ma non dovrebbe essere l’unica ex vippona ad entrare nella Casa. Infatti, è molto probabile che ci sarà anche Luca Onestini, che come Oriana è particolarmente noto in Spagna.

Lo sfogo di Daniele sul rapporto tra Oriana e Luca

I due hanno sempre avuto un rapporto molto ambiguo durante l’avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini, circostanza che ha sempre infastidito Daniele, che non ha mai digerito il fatto che Oriana avesse “scelto” l’ex di Soleil Sorge prima di lui. In una live su Twitch dello scorso luglio, dopo una delle tante litigate con la “reina”, Dal Moro era tornato a parlare del rapporto tra Onestini e la Marzoli: “Porca tr**a, se sei li che fai l’imbecille con uno è perché te lo vuoi fare, punto! Non è che c’è ‘ma in realtà volevo solo giocare’. Ma vai in f*ga, non sono mica scemo! Se uno vuole solo fare il simpatico, o scambiare non è che c’hai dei dubbi, no? Si vede palesemente. Quando invece la situazione è ambigua, vai sereno che ci vuoi fare qualcosa. Capite? E da lì tutto il mio nervoso che c’avevo per Luca e via discorrendo, perché io non sono scemo. A me puoi dire il ca**o che vuoi, ma non ho trentatré anni per il ca**o. Si vede lontano un chilometro che te lo faresti, non sono stupido. Non c’è cosa che mi sta più sul ca**o di chi vuole prendermi per fesso”.

Dunque, oltre al fastidio per la decisione di Oriana di partecipare ad un nuovo reality, Daniele si è infuriato perché con lei potrebbe esserci anche Luca?