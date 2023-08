Elenorie Ferruzzi, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite di Giada Di Miceli nel corso del programma radiofonico Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio.

L’ex vippona ha parlato della sua esperienza nella Casa di Cinecittà, spiegando cosa ne pensa delle coppie nate durante il reality show: “Nella vita reale ovviamente succede che due persone si mollano e si riprendono, ma non così prepotentemente. Però parliamo di vita reale, il Gf Vip è principalmente uno spaccato di vita reale, però non dimentichiamo che è stato un lavoro per tutti. Quindi, le persone ancora non riescono a capire che sì, abbiamo portato la vita reale, ma stavamo comunque lavorando. Alcune coppie al di fuori continuano a lavorare, diciamo… Se non facessero queste tarantelli, i tira e molla, i litigi, ma chi se li ca***rebbe. I fandom praticamente vedono in queste coppie quello che loro sognano di essere, cioè il nulla!”.

Elenoire Ferruzzi sulla storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Elenorire ha poi parlato della storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “A Daniele voglio tutt’ora bene, ogni tanto ci sentiamo. Oriana è una persona altamente maleducata. A me piaceva molto all’interno della Casa e l’ho detto più volte. Poi si è comportata in moto maleducato nei miei confronti alla festa di compleanno di Alfonso Signorini, e da lì ho detto che l’idea che mi ero fatta di questa persona non corrisponde alla realtà. Mi ha completamente delusa. Al compleanno di Signorini lei mi scansò da sotto, uscì fuori dal mio vestito praticamente! Mi disse ‘no, devo stare io davanti’, e mi diede una gomitata. Mi sono detta ‘ma questa sta fuori?’. E da lì poi è nato tutto.

Indubbiamente loro si piacciono. Quando sono uscita dalla Casa ero in studio, quindi ovviamente dovevo seguire. E quando Oriana è entrata ho visto che a lui piaceva molto, conoscendolo. Si piacciono entrambi, ma in realtà non sono mai stati realmente insieme. Non credo che siano fidanzati. Si frequentano, si vedono, magari stanno insieme in casa… La componente lavorativa ha influito, però devo riconoscere che loro due comunque si piacciono, ma sono altamente incompatibili a livello caratteriale. Daniele non è una persona facile, ma non lo è nemmeno lei”.

Clicca QUI per ascoltare l'intervista completa