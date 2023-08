Oriana Marzoli e Luca Onestini sono stati due dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. E, secondo alcuni rumors, potrebbero replicare l’esperienza insieme!

La modella di origini venezuelane, dopo aver rotto – pare in maniera definitiva – con Daniele Dal Moro, ha lasciato l’Italia ed è tornata a Madrid (dove ha intenzione di restare stabilmente). Anche l’ex tronista di Uomini e Donne si trova in Spagna, Paese nel quale è particolarmente noto insieme al fratello Gianmarco.

Il sogno di Oriana sarebbe stato quello di lavorare nella televisione italiana, ma dopo aver appreso della politica anti trash adottata da Pier Silvio Berlusconi che, come rivelato da Attilio Romita in una recente intervista ha messo al bando i concorrenti del Gf Vip 7, si è resa conto di avere la strada sbarrata. Ecco perché ha deciso di rientrare in patria: una scelta che di fatto ha causato la nuova e forse definitiva rottura con Dal Moro.

Come rivelato dai colleghi di Biccy.it, e stando a quanto rivelato da alcune fonti spagnole, Oriana Marzoli e Luca Onestini parteciperanno alla prossima edizione del Gran Hermano Vip (la versione spagnola del Grande Fratello Vip). I due ex vipponi sarebbero dunque ad un passo dal varcare la soglia della Casa più spiata di Spagna.