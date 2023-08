La nuova rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua ad incendiare la cronaca rosa. Dal presunto nuovo amore della showgirl argentina (l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni), passando per video e post di corna e cervi, che lasciano sottintendere un tradimento da parte del conduttore napoletano.

Gossip che, però, non sembra essere gradito a Mamma Rai. Secondo quanto trapelato da Dagospia, infatti, nelle ultime ore qualcuno a viale Mazzini starebbe storcendo il naso, e non avrebbe apprezzato i presunti tradimenti da parte di De Martino. Questo rumor potrebbe far tremare lo showman originario di Torre Annunziata, ad oggi uno dei volti di punta di Rai 2: “Quasi tutti i conduttori nazional-popolari hanno condotto una vita privata e sentimentale morigerata, o sono stati bravi a nascondere le loro scappatelle. Tutto il contrario di ciò che fa Stefano De Martino: la sua storia di disamore e tradimenti tiene banco anche questa estate, e si dice che ai piani alti della Rai questi comportamenti siano iniziando a far storcere il naso”.