Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati, e questa volta pare sia stata scritta per davvero la parola fine alla loro turbolenta storia d’amore. Alla base dell’ennesima rottura tra due dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, ci sarebbe il fatto che la modella venezuelana ha deciso di rientrare in Spagna per partecipare ad un nuovo reality.

“Comunque, ragazzi. Molto easy visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente. Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé, e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose!”. Queste le parole dell’imprenditore veneto durante uno dei suoi sfoghi su Twitter.

I piani di Oriana sono inevitabilmente cambiati quando l’ex vippona, dopo aver appreso della politica anti trash imposta da Pier Silvio Berlusconi, ha capito di avere la strada sbarrata per lavorare in televisione. L’amministratore delegato di Mediaset, infatti, ha chiuso le porte agli influencer, oltre a tagliare definitivamente i ponti con i concorrenti dell’ultima edizione del Gf Vip (il nuovo promo del Grande Fratello ne è la dimostrazione). La Marzoli avrebbe voluto lavorare in tv nel nostro Paese, e sognava, perché no, di fare l’opinionista in qualche reality show. Ma adesso che ha compreso che per lei non c’è alcuna possibilità, ha deciso di lasciare Milano (forse per sempre) e tornare a Madrid, come annunciato nel nuovo capitolo di Mtmad.

Per ciò che riguarda Daniele, se ne sono perse quasi completamente le tracce. Ciò che è certo è che l’ex vippone ha lasciato la Capitale spagnola già da alcuni giorni per tornare nella sua Verona. Riusciranno gli Oriele a superare l’ennesima crisi?