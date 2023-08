Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno definitivamente messo in archivio la loro turbolenta storia d’amore, nata durante la settima edizione Casa del Grande Fratello Vip. Di recente, però, l’influencer campana è stata avvistata in compagnia di una sua vecchia conoscenza,

Stiamo parlando di Antonino Spinalbese, conosciuto proprio nella Casa di Cinecittà, dove tra i due si era creato uno speciale legame d’amicizia. Terminato il programma, però, le loro strade si erano divise. Antonella si era legata sentimentalmente a Edoardo fino all’epilogo infelice della loro storia. Ora l’ex schermitrice è tornata single, e di recente l’hanno vista fare serata nello stesso locale in cui si trovava anche Spinalbese. Non ci sono al momento “prove” fotografiche che li ritraggono insieme, ma dai rispettivi profili social è emerso che i due ex vipponi si trovavano nello stesso posto.

Tanto è bastato per scatenare le prime fantasie su un possibile nuovo flirt tra vipponi (al momento non c’è assolutamente nulla). Gli ingredienti per un nuovo amore, in effetti, ci sarebbero tutti. La Fiordelisi e Antonino si erano incontrati durante la comune esperienza al Gf Vip, e già da lì l’intesa era apparsa molto forte. Un’amicizia sincera, ostacolata però dalla fortissima gelosia di Donnamaria nei confronti di dell’ex di Belen Rodriguez.

Antonella ha voltato pagina, ma tendiamo (almeno per il momento) ad escludere che l’influencer campana possa tuffarsi in una nuova liaison che avrebbe, così come quella con Edoardo, un fortissimo impatto mediatico.