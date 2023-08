Mirko Brunetti ha partecipato a Temptation Island insieme all’ormai ex fidanzata Perla Vatiero. I due ragazzi, dopo un falò di confronto incandescente, hanno deciso di scrivere la parola fine alla loro relazione, durata cinque anni di cui ben quattro di convivenza.

Entrambi hanno lasciato Is Morus Relais in compagnia dei rispettivi tentatori. Ma se la frequentazione tra Perla e Igor Zeetti parrebbe già giunta al capolinea, Mirko si è detto innamorato pazzo di Greta Rossetti.

La loro relazione sta facendo discutere e non poco il popolo social. Gli utenti non smettono di puntare il dito contro Brunetti, “reo” di aver dimenticato troppo in fretta una storia durata ben cinque anni. A scatenare le polemiche anche il tatuaggio di coppia che i due si sono fatti sul braccio con la frase “I tuoi occhi la mia cura”. Una bufera mediatica a cui Mirko e Greta hanno risposto facendosi vedere praticamente ogni giorno insieme sui social.

Poche ore fa, Mirko ha risposto alle curiosità dei follower, confessando quali sono le cose che apprezza più della modella brianzola: “Amo tante cose di lei. E’ una ragazza dolcissima, molto premurosa, sensibile, ci si può parlare di tutto. E soprattutto è una ragazza che ha molta voglia di fare ed è molto ambiziosa”.

Un utente gli ha poi chiesto come abbia fatto a dimenticare i cinque anni di relazione con Perla in così breve tempo: “Nessuno ha dimenticato cinque anni di relazione, e soprattutto non è in 20 giorni, perché i 20 giorni sono la parte finale di un percorso e di problemi che già c’erano, sennò non stavamo all’interno di un programma così. Arriva il momento in cui poi una persona capisce e deve avere la maturità e il coraggio di andare avanti e di lasciare andare quando sai che hai dato tanto, è stato dato tanto, ma che non puoi più far niente per migliorare quella situazione lì”.

Mirko ha poi rivelato perché non è riuscito a vedersi con Perla: “In realtà abbiamo deciso di vederci quasi subito dopo la fine del programma. Solo che poi sono stati cambiati i programmi, non so per quale motivo, e dopo non c’è stato più modo di avere un confronto in maniera matura. Non ci siamo visti ma abbiamo avuto dei confronti a telefono, sia su quello che era successo e sia perché poi comunque l’ho aiutata in alcune cose del trasloco e del suo lavoro, com’è giusto che sia. Non mi sarei mai tirato indietro. L’unica cosa è che non ci siamo visti per il semplice fatto che sono stati cambiati dei programmi, ma non so perché. Ho capito anche che non sarebbe stato un confronto face to face in maniera matura”.