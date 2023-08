Perla Vatiero aveva chiuso la sua avventura a Temptation Island chiudendo la quinquennale relazione con Mirko Brunetti e iniziando una frequentazione con l’ex tentatore Igor Zeetti. Ma tra i due sarebbe già finita.

“Con Igor va bene, ci siamo visti, sono state giornate tranquille. Mi dà un sacco di attenzioni”, le parole della ragazza campana durante la chiacchierata “un mese dopo” con Filippo Bisciglia. Ma, a quanto pare, Perla e Igor avrebbero già chiuso la loro frequentazione. La Vatiero, infatti, non si è presentata al compleanno di Igor (al contrario delle altre fidanzate di Temptation Island) non fornendo alcuna spiegazione.

Mentre Zeetti festeggiava il compleanno, Perla ha parlato di sé confessando di non star attraversando un periodo semplice: “Sono stanca, tra il lavoro e organizzare la mia vita come ben sapete non è semplice e non è stato semplice. Ci tenevo tantissimo a ringraziarvi tutte per i tanti messaggi positivi che mi state inviando, per voi può sembrare poco ma a me danno tanto forza per affrontare tutto. Mi fanno del bene, ve lo dico con il cuore. Mi state chiedendo di aprire una box domande ma al momento non ma la sento, devo essere sincera. Sicuramente nella risposta uno deve esporre la verità di quello che pensa, ma ora non la sento di espormi. Sto vivendo un periodo abbastanza complicato”.