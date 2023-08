La storia d’amore tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera è giunta al capolinea. Dopo la scelta avvenuta a Uomini e Donne, i due sembravano molto innamorati, tanto da decidere di andare a vivere insieme. E’ per questo che i fan dell’ormai ex coppia sono ancora increduli del triste finale della relazione che, ormai da settimane, è giunta ai titoli di coda.

Alcuni utenti hanno scritto a Carola che dopo la fine della storia con Federico non trova più motivo per seguirla sui social. Commento al quale l’ex corteggiatrice ha risposto: “Sicuro io dormo lo stesso. Dietro la coppia siamo ormai delle persone, se non ve ne siete accorti. Se volete la fiaba con il principe azzurro meglio se vi guardate un film”.

Altri fan, invece, l’hanno difesa, trovando assurdo l’atteggiamento di alcuni follower: “Quello che più mi dà fastidio è che gente che continua a sparare cavolate su Federico o a dare consigli su cosa deve fare o non fare Carola, oramai ci permettiamo di intrometterci nella vita di questi ragazzi senza averne il diritto", ha scritto un utente. E qui Carola, sentendosi finalmente compresa, ha così replicato: “Ti giuro nemmeno mia madre mi dice che fare, io davvero delusa dalla gente in generale”.