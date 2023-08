Daniele De Bosis e Vittoria Egidi sono stati una delle coppie protagoniste della decima edizione di Temptation Island.

Nell’ultima puntata andata in onda lo scorso 31 luglio, i due ragazzi hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione dopo un infuocato falò di confronto. Entrambi, all’interno dei rispettivi villaggi, avevano stretto un legame con i loro tentatori, ma se la vicinanza tra Daniele e Benedetta De Pascali si era fermata a qualche gesto affettuoso, quella tra Vittoria e Edoardo Corianò è andato ben oltre.

Dopo la fine di Temptation Island i due hanno continuato a professarsi single, tuttavia nei giorni scorsi alcune segnalazioni arrivate con tante di foto hanno parlato di un presunto flirt tra De Bosis e la Pascali. I due sono stati avvistati insieme anche in compagnia di altri protagonisti del docu-reality delle tentazioni. Ma come stanno realmente le cose?

Una storia pubblicata da Benedetta sembrerebbe confermare la frequentazione con Daniele. L’ex tentatrice ha mostrato le tantissime domande che le sono state fatte in privato in merito al suo rapporto con De Bosis. In seguito, i due si sono mostrati insieme in un’altra storia, e la didascalia non ha lasciato alcun dubbio: “Dove le parole non arrivano, la musica parla”.

Ma un’indiscrezione giunta alle orecchie di Deianira Marzano parlerebbe esclusivamente di hype, con l’ex tentatrice che, tra l’altro, si sentirebbe con un altro uomo: “Questa Benedetta che si fa vedere spesso con Daniele la conosco benissimo. Innanzitutto lei si sente con un mio amico da tempo, hanno una mezza relazione. Lei ha detto a lui che con quel Daniele si fanno vedere in giro solo per hype, così aumenta i follower. Per questo ti arrivano tante foto. Loro lo fanno apposta. Anzi, lei lo ha definito uno sgorbio”.