La scorsa settimana era esploso il gossip circa una presunta liaison tra Tomaso Trussardi e Dayane Mello. L’ex marito di Michelle Hunziker, stando a quanto ripotato da TgCom, sarebbe stato avvistato in atteggiamenti particolarmente confidenziali con l’amatissima ex vippona.

Infatti, l’imprenditore e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip furono ospiti di un evento a Paestum, dove sono stati fotografati insieme sul red carpet. A quanto pare, inoltre, pare che nel backstage abbiano visto Tomaso prendere in braccio Dayane. Rumor, è bene sottolinearlo, che sono rimasti tali.

Nelle ultime ore, l’ex vippona è stata beccata in compagnia di un uomo di cui ancora non si conosce l’identità. La segnalazione è arrivata in direct a Deianira Marzano: “Erano insieme all’Aqua Beach di San Lorenzo (Marzamemi)”, ha scritto la follower dell’esperta di gossip, che ha aggiunto: “Nuovo amore per la Mello, pare che non sia un tentatore. Si tratterebbe di Simone Bonaccorsi".