Nei giorni passati, Belen Rodriguez ha condiviso una storia in cui si tocca la testa con il gesto tipico di chi allude alle corna. Poco dopo, la showgirl argentina ha rincarato la dose pubblicando un video di un branco di cervi. Ovviamente, sul web sono state formulate diverse teorie, ma tutte in merito ai presunti tradimenti subiti da Stefano De Martino.

Ad alimentare i rumor è stata anche Veronica Cozzani. La mamma di Belen, infatti, ha condiviso a sua volte delle foto con protagonisti dei cervi. Si tratta di un caso, o sono frecciatine rivolte al marito della figlia?

Quel che è certo, è che la relazione tra Belen e Stefano sembra essere giunta di nuovo al capolinea. In passato, l’ex di Antonino Spinalbese aveva già parlato di presunte corna: “Se prima o poi il dubbio di avere le corna viene a tutti? Ovvio che sì e io dico che non solo il dubbio. Per lui ho sofferto moltissimo e penso che mi abbia tradita. Però voglio essere onesta e dire che anche lui ha sofferto per me in passato. Tra tutti gli uomini della mia vita lui è quello più affine a me in tanti contesti, il più sensuale, in certe cose siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Se è il più infedele? Tra i compagni che ho avuto credo che lo sia. Però ci siamo sempre l’uno per l’altra. Ci arrabbiamo e poi però torna il sereno. Per descriverlo userei la parola neomelodico”.