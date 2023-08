Solo tre giorni fa, Nunzio Stancampiano, attraverso una storia su Instagram, ha lasciato intendere che la relazione con Cosmary Fasanelli fosse giunta ai titoli di coda.

“Il mio unico errore è stato amarti a tal punto da annullare me stesso”, aveva scritto l’ex allievo di Amici. Ma, ad oggi, Nunzio sembrerebbe intenzionato a tornare con la velina di Striscia la Notizia. Con un video pubblicato su Instagram, in cui si mostra in auto mentre ascolta Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro, ha fatto presente di star raggiungendo Cosmary in Sicilia.

Il ballerino ha poi taggato la Fasanelli in tutte le stories, in una delle quali è intento a realizzare uno striscione con su scritto “Io e te, tre metri sopra al cielo”.