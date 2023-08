Questa volta, la turbolenta storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra finita per davvero, e non parrebbero esserci “margini di ritorno (cit.)”.

Nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, la relazione tra la modella venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne ha appassionato, e allo stesso tempo fatto disperare migliaia di fan in Italia e in Spagna (dove la “reina” è molto amata e seguita). Liti, discussioni, pianti, scenate sui social e accuse reciproche: un vortice di emozioni che, nel bene e nel male, ha segnato il gossip nostrano degli ultimi mesi, quasi al punto di stancare. Sì, perché negli ultimi settanta giorni, i due ex vipponi si sono lasciati e ripresi per ben sei volte, tanto da gettare più di un’ombra sulla loro relazione, che con il susseguirsi dei “drama” ha man mano perso di credibilità e instillato in molti il dubbio che si trattasse esclusivamente di un circo mediatico.

Ad ogni modo, ciò che è innegabile è che la love story tra Oriana e Daniele ha catalizzato l’attenzione di appassionati, fan, siti e giornali che si occupano di cronaca rosa, fornendo continuamente spunti con cadenza quasi quotidiana. Ma adesso, da ciò che emerso nelle ultime ore, pare si sia stata scritta la parola fine alla storia d’amore. A scatenare l’ultima rottura, stando a quanto dichiarato da Dal Moro, sarebbe stata la decisione di Oriana di trasferirsi in Spagna per partecipare ad un reality show: “Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé, e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose!”, le parole dell’imprenditore veneto.

Oriana ha la strada sbarrata: lei sperava di poter lavorare in Italia e coltivare la relazione con Daniele, ma la politica anti trash imposta da Pier Silvio Berlusconi l’ha di fatto messa di fronte ad una scelta inevitabile per chi come lei vive di reality, quella di tornare nel suo Paese per proseguire nella sua carriera in televisione. Dal Moro ritiene che la distanza comprometterebbe ancora di più un rapporto che già presenta un’infinità di crepe. E allora fine dei giochi.

Oriana Marzoli si congeda dai fan italiani

La modella venezuelana ha annunciato il suo (momentaneo?) addio all’Italia durante l’ultimo capitolo di Mtmad. E, in queste ore, su Twitter si sta di fatto congedando dai suoi fan italiani, che durante la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia non le hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Quello di Oriana sembra un addio, questa volta davvero “senza margini di ritorno”.