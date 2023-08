Francesca Sorrentino, eletta dal popolo social come la “queen” della decima edizione di Temptation Island, ha confessato di pensare ancora a Manuel Maura, l’ex fidanzato con il quale ha partecipato al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

La giovane ha uscito di uscire dal programma da single, dopo aver finalmente compreso che quel compagno - che l’aveva lasciata già cinque volte salvo poi tornare sui suoi passi - non l’aveva mai amata. Adesso entrambi stanno vivendo la loro vita da single.

Ma Francesca non ha ancora dimenticato il suo ex, e lo ha raccontato ai suoi follower su Instagram. A chi le chiedeva se avesse superato la loro storia, ha deciso di rispondere: “Ci penso ancora, credo sia normale all’inizio di una separazione. Soprattutto dopo avere condiviso un’esperienza del genere. Rivedere le puntate e aprire i social ritrovando foto ovunque di sicuro non ha aiutato”.

E’ stata la Sorrentino a chiedere a Manuel un falò di confronto anticipato, durante il quale sono stati mostrati quei filmati che l’avevano spinta a riflettere, e ha deciso di chiudere la loro storia.