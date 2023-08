Elenoire Ferruzzi entra a gamba tesa su Pier Silvio Berlusconi. La stretta anti trash imposta dall’amministratore delegato di Mediaset, soprattutto in tema di reality show, sta facendo molto discutere. Tra le “vittime” della nuova politica adottata dai vertici di Cologno Monzese, oltre a Giulia Salemi (che verrà sostituita da Rebecca Staffelli), anche influencer e personaggi legati al trash.

L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, ospite di Giada Di Miceli nel corso del programma radiofonico Non succederà più, in onda sulle frequenze di Radio Radio, ha fortemente criticato la nuova linea imposta da Berlusconi: “E’ una grandissima pagliacciata! Perché un reality deve rimanere tale, altrimenti fai un programma di educandi e fai recitare il rosario! Alfonso Signorini decide, fa, disfa, ma fino ad un certo punto. Anche lui deve seguire delle regole. Lì dentro poi succede l’inverosimile, te lo garantisco. Chiunque di noi riconosce di aver avuto comportamenti all’interno del gioco che nella nostra vita reale non abbiamo avuto. Nella Casa devi fare i conti con quelle che sono le tue lacune. Ti portano ad attaccarti e ad affezionarti in modo morboso alle persone”.

Elenoire ha poi parlato del suo rapporto con Alfonso Signorini: “L’ho sentito qualche giorno fa. Mi ha mandato un messaggio. Ad Alfonso vorrò sempre bene, e lo ripeto e lo ripeterò sempre: grazie a lui ho potuto fare il Gf Vip. Se non era per lui non sarebbe mai accaduto. Sarò sempre riconoscente ad una persona che mi ha fatto del bene, che mi vuole bene e mi vorrà sempre bene. Questo lo sappiamo io e lui”.

