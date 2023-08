Elenoire Ferruzzi è nota per non avere peli sulla lingua. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è stata ospite di Giada Di Miceli nel corso del programma radiofonico Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio.

L’ex vippona ha parlato delle coppie nate durante l’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e, ovviamente, non ha potuto esimersi dal commentare la rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Elenoire dice la sua sulla rottura tra Antonella e Edoardo

“Mi dispiace molto. Loro sono stati veramente una coppia, perché ho visto nascere la loro conoscenza, la loro simpatia, il loro volersi. L’ho visto con i miei occhi, li abbiamo sostenuti tutti. Sono sicura che si sono voluti veramente bene. Conosco sia Antonella che Edoardo: lei ha una personalità molto peperina. E’ molto giovane, molto bella, ha un grande cuore e una grande generosità. Si affeziona molto alle persone. Lui è molto intelligente. Sono dispiaciuta perché loro mi piacevano un sacco, e sinceramente spero che ritornino insieme. Il bene di base c’è stato e c’è. La base di partenza è quella. Loro sono stati una coppia vera, l’ho sempre detto e continuerò a dirlo”.

Poi, Elenoire ha parlato della coppia formata da Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi: “Io credo in loro e mi piacciono. Lei è una ragazza molto carina e educata. Lui è simpaticissimo. Lei è molto matura, ha anche un’altra impostazione sociale. Lui è più grande degli altri. Anche per questo sono molto tranquilli”.

La Ferruzzi ha poi rivelato di aver chiarito con Alberto De Pisis: “Io e lui ci conoscevamo già prima del GF. L’ho sentito. Durante un’intervista dissi che era sparito, e lui mi chiamò il giorno dopo. Comunque ci siamo chiariti, ci vogliamo bene. Alberto è stato un bel concorrente. In gamba, mai fuori luogo, sempre con una bella dialettica”.

Elenoire ha anche ammesso di essersi ricreduta su Nikita Pelizon: “Mi sono ricreduta sul suo conto. Sai, lì dentro si subiscono molte pressioni, anche psicologiche, mancano troppe cose. Io comunque quando mi affeziono a qualcuno divento anche gelosa, sia in amore che in amicizia. Ci sono state delle incomprensioni, però devo riconoscere che Nikita è stata una brava concorrente. Non è mai stata fuori luogo, non è mai stata volgare. Non si è messa nuda, non ha mai fatto quegli exploit. Sono contenta che abbia vinto”.

Clicca QUI per ascoltare l'intervista completa