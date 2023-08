Lite ad altissimo contenuto trash tra Daniele Dal Moro e Guendalina Canessa. L’imprenditore veneto, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha intrapreso un durissimo botta e risposta social con l’ex gieffina.

Tutto è iniziato quando, alcuni giorni, fa l’ex tronista ha lanciato un duro attacco agli influencer “scrocconi” che, in cambio dell’ospitalità gratuita in strutture ricettive di lusso o cene “stellate”, promettono visibilità e giudizi positivi sui loro account social. “Pensate di pagarvela ogni tanto una cena, una vacanza, o pensare di andare avanti tutta la vita a tag?”. “Ma se non avresti i soldi di papino lo faresti anche tu, Danielino. Dai, eh…”, ha commentato la Canessa.

“A parte che mio padre non mi dà soldi ed io ho diverse attività che mi garantiscono un tenore di vita più che soddisfacente senza bisogno di passare da terzi. Tu parli sulla base di cosa?”, ha scritto Daniele, che ha poi condiviso in una storia su Instagram un messaggio audio inviatogli da Guendalina nel quale quest’ultima gli proponeva di uscire con una sua amica: “Senti, ma non ti va di scrivere a quella mia amica fi*a che ti volevo presentare. Così magari ci bevi una cosa insieme, poi vedi se non ti piace, niente. Vuoi che ti mando la foto del suo profilo Instagram? così magari gli scrivi lì’. Vedi tu, io te la mando […]”.

Daniele a Guendalina: "Torna a fare le marchette"

Poi, Daniele ha portato l’affondo decisivo: “Canessa, ma fammi capire… ce l’hai con me perché non sono stato con quale delle tue amiche?! Continua a dilettarti nella vecchia arte del marchettaggio (anche per le tue amiche), della quale tu come ben risaputo sei pioniera, senza rompere il ca**o a chi non ti caga! Tieni sti 10 euro”.

Pronta la replica di Guenfalina: “Anche se siamo meno fortunati e abbiamo la copertura di un certo benessere, io da quando ho scelto di partecipare al mio primo reality ho deciso di essere indipendente. E uno come te non lo consiglierei nemmeno alla mia peggior nemica!”.