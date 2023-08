Ha scelto di ricorrere nuovamente alla chirurgia estetica un’ex discussa dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, reality condotto da Barbara D’Urso andato in onda nella primavera 2022 su Italia 1.

Salita alla ribalta della cronaca rosa per la sua relazione con Amedeo Goria, terminata dopo l’esperienza del giornalista nella Casa del Grande Fratello Vip, Vera Miales ha spiegato al settimanale Vero i motivi per cui ha deciso di rifarsi (nuovamente) il seno.

“Non ero felice del mio seno, e guardandomi allo specchio ero insoddisfatta. Quanto l’ho rifatto anni fa, me lo hanno fatto male: storto e asimmetrico. Adesso il mio seno è maggiormente prosperoso, ma sempre in armonia con la mia fisicità. Prima non avevo il coraggio di mettermi in topless in spiaggia. Ma adesso lo farò di sicuro”.

L’ex pupa ha spiegato di essere favorevole alla chirurgia estetica: “Non sono una dal ritocchino facile, però credo che sia giusto fare ricorso alla chirurgia se c’è un difetto estetico evidente o un malessere di fondo. L’importante è non stravolgere la propria fisionomia, non esagerare”.

Nel corso dell’intervista, Vera è tornata a parlare di Goria: “Mi godo la mia solitudine. Ho amato molto Amedeo e gli voglio ancora bene. Spesso mi capita di sentirlo, chiacchieriamo, è un uomo ricco di interessi”.

La Miales ha poi parlato del suo futuro in televisione: “Ci sono tanti progetti che bollono in pentola, ma per il momento preferisco non parlarne. Mi sono arrivate delle proposte interessanti anche dall’America, poi valuterò. Parteciperei volentieri al Grande Fratello, ma ancora di a L’Isola dei Famosi”.