Sembra non aver fine la “faida” tra la coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza, e Riccardo Guarnieri.

Da quando l’ex dama e il compagno hanno lasciato insieme Uomini e Donne, il cavaliere tarantino, con il quale la donna ha avuto una relazione, non ha perso occasione per punzecchiare la coppia. Tra Guarnieri e Vicinanza, com’è noto, non corre buon sangue, tanto che nello studio del dating show di Canale 5 si sfiorò addirittura la russa.

Nei mesi successi, Riccardo ha lanciato in più di un’occasione frecciatine all’ex cavaliere campano, soprattutto quando iniziarono a circolare voci circa un presunto tradimento di Alessandro nei confronti di Ida. In quell’occasione, Guarnieri aveva condiviso su Instagram una frase piuttosto eloquente: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono, e ogni pagliaccio nel suo circo”. Riccardo ha poi negato che l’aforisma fosse diretto a Vicinanza. Inoltre, l’ex dama, ha messo a tacere le voci mostrandosi felice sui social con il suo compagno. A quel punto Riccardo tornò nuovamente all’attacco: “Le persone invidiose sono come i rospi! Hanno occhi grandi per criticare gli altri e una lingua lunga per parlare di tutti. Ma non si rendono conto che vivono nel fango". Il rospo e la rana sono il simbolo che Ida e Alessandro utilizzano alla fine di ogni rispettiva dedica d’amore.

Di recente, la coppia ha punzecchiato Riccardo pubblicando un video sui social in cui, durante un viaggio in macchina in Puglia (dove si trovano per le vacanze) hanno inquadrato il paese in cui vive Guarnieri, ovvero Statte. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha mostrato un frame del video scrivendo: “Che pensa sti due! Fanno le storie in Puglia e casualmente riprendono il paese di Riccardo. Io facevo le stesse cose, a 12 anni però!”.